5 كرات ذهبية في السعودية.. رونالدو إلى النصر

5 كرات ذهبية في الوطن العربي..

حط كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية وأحد أهم اللاعبين في تاريخ الرياضة، رحاله في المملكة العربية السعودية ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته مع نادي النصر.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تحدثت عن تجهيزات خرافية من نادي النصر لاستقبال النجم البرتغالي، حيث أشارت إلى أن رونالدو سيقتني قصرا قيمته تصل إلى 12.2 مليون جنيه إسترليني.

كما تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن جعله سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

البداية

كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو، ولد في الخامس من فبراير عام 1985، ويبلغ الآن من العمر 37 عاما.

"الدون" فاز بـ 34 بطولة خلال مسيرة كبرى دامت لـ 20 عاما في الكرة الأوروبية.

بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية مع سبورتينج لشبونة، وتوج معه بكأس السوبر البرتغالي عام 2002.

التقطته أعين سير أليكس فيرجسون خلال مباراة ودية، لينتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003.

الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، والدرع الخيرية مرتين، والأهم دوري أبطال أوروبا الأول في مسيرته عام 2008، وكأس العالم للأندية في العام ذاته.

الهداف التاريخي الأغلى

بحلول صيف 2009، أصبح رونالدو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك حين انتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وبدأ حقبة دامت لـ 9 سنوات، أنهاها هدافا تاريخيا للنادي الإسباني العريق بـ 450 هدفا.

دوري أبطال أوروبا 4 مرات ليصل إجمالا إلى 5 في مسيرته، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين وكذلك السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية 3 مرات، كلها ألقاب أضافها رونالدو إلى سجلاته بالقميص الأبيض.

التحدي

في صيف 2018 أجرى يوفنتوس أهم تعاقداته في العصر الحديث، وهنا خاض رونالدو غمار ثالث الدوريات الخمس الكبرى، وفاز به أيضا مرتين.

توج أيضا بكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

سجل 101 هدفا في 3 سنوات، ثم رحل في صيف 2021، وبينما أشارت التقارير إلى كونه على أعتاب مانشستر سيتي غريم ناديه القديم، عاد رونالدو إلى أولد ترافورد، من حيث بدأت الانطلاقة الحقيقية لقصته الأسطورية.

لم يكن ذلك ما انتظرناه..

في نهاية المطاف وعلى مر فترتين مختلفتين بينهما 12 عاما، سجل رونالدو 145 هدفا بقميص مانشستر يونايتد.

خاض موسم العودة في ظروف سيئة للفريق ككل، انتهت بابتعاده عن دوري أبطال أوروبا وإقالة المدرب أولي جونار سولشاير وحلول البديل المؤقت رالف رانجنيك الذي لم يلق الكثير من قبول النجم البرتغالي وفقا لما قاله لاحقا.

تأخر رونالدو عن الانضمام للفترة التحضيرية مع المدرب الجديد إريك تين هاج، وانتشرت التقارير عن رغبته بالرحيل إلى فريق يلعب بدوري أبطال أوروبا في كل مكان، وحين عاد لم يبدأ أساسيا سوى مرتين في الدوري الإنجليزي.

خرج الرجل وكان واضحا حيال شعوره تجاه إريك تين هاج: لا يحترمني ولا أحترمه.

مقابلة رونالدو مع بيرس مورجان كانت الخط الفاصل في علاقته مع مانشستر يونايتد ومدربه الحالي، وما هي إلا أيام بعد نشر المقابلة، حتى أعلن الشياطين الحمر فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

الهداف التاريخي الدولي

رونالدو هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

وحين كان يطارد فرصته الأخيرة مع كأس العالم، توقفت رحلة البرتغال على يد المغرب في ربع النهائي بهدف يوسف النصيري.

وبينما كتب رونالدو نهاية مسيرته في أوروبا حاليا ليبدأ رحلته الجديدة في قارة أخرى، إلا أن ذلك لا يعني نهاية مسيرته البرتغالية بعد، حيث لم يعلن اعتزاله الدولي حتى الآن.

الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات، الآن في الدوري السعودي.. لنرى ما سيحدث.