الرابع من فريقه.. رزاق سيسيه رجل مباراة البنك الأهلي والمقاولون

حصد رزاق سيسيه جائزة رجل مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب من الدوري المصري.

وسجل سيسيه هدف فوز البنك الأهلي على ذئاب الجبل في لقاء أقيم لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

ولم يفز البنك الأهلي في الدوري بآخر 6 مباريات (5 هزيمة وتعادل) منذ الفوز على سيراميكا كليوباترا، محققا الفوز الأول تحت قيادة حلمي طولان.

وأصبح الإيفواري رابع لاعب يحصد جائزة رجل المباراة من البنك الأهلي بعد كريم بامبو (2) ومحمد فتحي.

ماذا قدم رزاق سيسيه أمام المقاولون العرب؟

دقائق: 89

أهداف: 1

لمس الكرة: 35

تسديدات: 3

تمريرات صحيحة: 8 من 12

مراوغات ناجحة: 1 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 14

حصول على أخطاء: 1

وارتفع رصيد البنك الأهلي لـ 9 نقاط خرج بها من المركز الـ 17 قبل الأخير حتى الـ 12.

فيما تكبد المقاولون العرب هزيمته الثانية في الدوري وتوقف رصيد لـ 12 نقطة في المركز التاسع.