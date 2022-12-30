البنك الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بقلب الطاولة على المقاولون العرب

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - المقاولون العرب

أنهى البنك الأهلي صيامه عن الانتصارات في الدوري المصري بعد 6 مباريات دون فوز وتفوق على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

سجل ثنائية البنك: كريم بامبو ورزاق سيسيه، فيما سجل عبد الرحمن خالد هدف المقاولون العرب الوحيد.

ولم يفز البنك الأهلي في الدوري بآخر 6 مباريات (5 هزيمة وتعادل) منذ الفوز على سيراميكا كليوباترا، محققا الفوز الأول تحت قيادة حلمي طولان.

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وارتفع رصيد البنك الأهلي لـ 9 نقاط خرج بها من المركز الـ 17 قبل الأخير حتى الـ 12.

فيما تكبد المقاولون العرب هزيمته الثانية في الدوري وتوقف رصيد لـ 12 نقطة في المركز التاسع.

التشكيل

قاد أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، في ظل غياب محمد هلال وناصر منسي وحمدي علاء ومحمد فتحي بسبب الإصابة عن البنك الأهلي.

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فيما أجرى شوقى غريب تغييرا وحيدا عن المباراة الماضية بمشاركة محمد مجلي بدلا من أحمد الشيمي في خط الوسط.

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وصف المباراة

3 دقائق فقط واهتزت الشباك، ركلة حرة نفذها عبد الرحمن خالد ومرت من الجميع وسكنت شباك محمد أبو جبل.

وبعد 8 تحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء لصالح كريم بامبو بعد عرقلة من فاروقا نور الدين.

في الدقيقة 12 انبرى لها بامبو وسدد في الشباك مسجلا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

في الدقيقة 28 سدد جوزيف أوشايا كرة بعيدة عن مرمى أبو جبل.

واستغل كريم بامبو خطأّ من دفاع المقاولون العرب ومرر بالكعب لرزاق سيسيه الذي راوغ محمود أبو السعود وسجل الهدف الثاني للبنك في الدقيقة 39.

وبعد 4 دقائق سقط أحمد ياسين أرضا بعد ارتطام هوائي مع فاروقا نور الدين لم يستطع على إثره استكمال اللقاء متأثرا بالإصابة في الرأس.

انتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

في الدقيقة 51 سدد رزاق سيسيه كرة قوية تصدى لها أبو السعود.

وتألق أبو جبل في الدقيقة 57 في التصدي لرأسية جون أوكلي.

ثم تصدى أبو جبل بسهولة لرأسية فاروقا نور الدين في الدقيقة 65.

وتألق أبو جبل مجددا في الدقيقة 76 في التصدي لرأسية أوشايا.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي خطورة محققة لتنتهي المباراة بفوز البنك الأهلي.

البنك الأهلي المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
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