أحمد الشيخ: أريد العودة للتسجيل.. وأتطلع للحفاظ على لقب هداف الدوري

شدد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على رغبته في مواصلة التسجيل من أجل حصد اللقب في نهاية الموسم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة سموحة وغزل المحلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وقال الشيخ عقب المباراة: "حصدنا نقطة مهمة جدا أمام فريق كبير مثل سموحة على أرضه في الإسكندرية".

وأضاف "مواصلة التهديف؟ أريد العودة للتسجيل من جديد، لم أسجل منذ مباراتين ويجب أن أواصل من أجل الحفاظ على لقب الهداف في نهاية الموسم".

وتابع "أريد أن أشكر الجماهير على الدعم طوال الفترة السابقة، حتى في الخسارة لم يتوقفوا بل واصلوا الدعم".

وأردف "نحن نقدم أداءً مختلفا هذا الموسم، ليس هناك أي ضغوط، نحلم بالطبع بالتواجد في المربع الذهبي لكن نحن نفكر في كل مباراة على حدى".

وأتم "نتلقى ثقة كبيرة من المدرب وكل ما نفكر فيه هو اللعب بأسلوب مميز".

ويتصدر أحمد الشيخ ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 7 أهداف.

وتعادل غزل المحلة للمباراة الثانية على التوالي سلبيا في الدوري، وظل في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

للمرة السادسة من أصل 10 مباريات يتعادل سموحة، إذ أصبح في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.