تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام بلد الوليد.. وثلاثي كأس العالم على الدكة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد لحساب الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وعاد الدوري الإسباني من جديد بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف بسبب إقامة مباريات كأس العالم 2022.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أوريليان تشواميني – رودريجو -لوكا مودريتش، بعد المشاركة في كأس العالم.

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وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تغييرا بعد إعلان التشكيل بمشاركة دافيد ألابا بدلا من إيدير ميليتاو الذي تعرض لوعكة مفاجئة.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال – دافيد ألابا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – داني سيبايوس – فيدي فالفيردي

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وعلى دكة البدلاء: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا – ألفارو أودريزولا – لوكاس فاسكيز – أوريليان تشواميني – رودريجو

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

فيما يأتي بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.

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