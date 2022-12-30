فرصة كيروش؟ رحيل فيليكس سانشيز عن تدريب قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن اتفاقه مع فيليكس سانشيز مدرب المنتخب على عدم تمديد العقد بين الطرفين.

وينتهي عقد سانشيز غدا -السبت- 31 ديسمبر 2022، ووصفه بيان الاتحاد القطري بـ "التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين".

وجاء في البيان ما يلي:

يعرب الاتحاد القطري لكرة القدم عن خالص امتنانه للمدرب فيليكس سانشيز من خلال كلمات رئيس الاتحاد حمد بن خليفة آل ثاني التي وجهها له قائلا:

"لم يكن فيليكس مدربنا فحسب بل كان أيضا صديقنا، ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائما للنجاح الذي حققه على مدار السنوات الماضية وسيظل له مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائما موطنه".

وأعرب سانشيز عن رغبته في السعي وراء فرص جديدة، كما أعرب عن امتنانه للسنوات التي قضاها في الاتحاد القطري لكرة القدم بقوله:

"كانت السنوات الخمس والنصف الماضية مع منتخب قطر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. لا يسعني إلا أن أشكر الاتحاد القطري لكرة القدم على الدعم الرائع والثقة الكبيرة التي منحونا إياها خلال فترة حققنا فيها الكثير معا. قطر وشعبها وكرة القدم دائما في قلبي. الآن هو الوقت المناسب للسماح للآخرين بتحمل مسؤولية الفريق وبالنسبة لي لاستكشاف تحديات جديدة".

ويعتبر الإسباني فيليكس سانشيز أحد أنجح المدربين الذين أشرفوا على كرة القدم القطرية، وقاد المنتخب الوطني للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا في نسختها الأخيرة عام 2019.

ويود الاتحاد القطري لكرة القدم أن يوضح أن مستقبل المدرب القادم لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة سيتم تحديده في وقت لاحق.

أعوام رائعة بها العديد من اللحظات المذهلة ،والتي ستبقى مخلدة في تاريخ الكرة القطرية إلى الأبد⚽️🇶🇦. شكرًا لك على كل شيء يا سانشيز!🙏 pic.twitter.com/TsTxMUjfWQ — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 30, 2022

وانتهت رحلة سانشيز بالمشاركة في كأس العالم 2022 الذي استضافته قطر، حيث خسر المباريات الثلاث أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.

وأشارت تقارير قطرية أن كارلوس كيروش مدرب مصر وإيران السابق هو المرشح الأبرز لخلافة سانشيز.