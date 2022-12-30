السادس من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وغزل المحلة

حصد البنيني دوكو دودو جائزة رجل مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي لقاء الفريقين الذي أقيم على استاد الإسكندرية، والذي أقيم لحساب الجولة العاشرة.

نتيجة التعادل السلبي تحدث لأول مرة بين الفريقين منذ 8 سنوات بالتحديد في 2014.

وبات دودو سادس لاعب من سموحة يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري بعد أحمد مصطفى (2) وصديق أوجولا والهاني سليمان وشريف رضا.

أرقام دوكو دودو في المباراة:

التسديدات: 1

التمريرات الصحيحة: 18 من 23

المراوغات الناجحة: 1

استعاد الكرة: 9 مرات

قطع الكرة: 2

الفوز بالتحامات أرضية: 5 من 8

الفوز بالتحامات هوائية: 3 من 4

وللمرة السادسة من أصل 10 مباريات يتعادل سموحة في الدوري المصري الموسم الحالي.

وأصبح سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

فيما تعادل غزل المحلة للمباراة الثانية على التوالي سلبيا، وظل في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.