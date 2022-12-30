الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أوردت صحيفة الرياضية السعودية خبر تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.

وقالت الصحيفة السعودية عبر حسابها للأخبار العاجلة: "النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف".

ووفقا للتقرير، سيمتد عقد صاروخ ماديرا مع النصر إلى صيف 2025.

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صحيفة "ماركا" ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

فيما قالت صحيفة "آس" المزيد من التفاصل حيث أن رونالدو قرر بالفعل الانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النصر أتم الاتفاق بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي السعودي مع ممثلي النجم البرتغالي يوم الثلاثاء.

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تجهيزات نادي النصر لاستقبال النجم البرتغالي ومكان الإقامة.

وأوضحت الصحيفة أن حياة الرفاهية تنتظر رونالدو في الرياض العاصمة السعودية.

وأشارت إلى أن رونالدو سيقتني قصرا قيمته تصل إلى 12.2 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن إقتناء رونالدو قصرا في مدينة الرياض في حي المحمدية حيث يتكون القصر من ثماني غرف نوم، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح بحجم أولمبي.

كما تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن جعله سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

ومر رونالدو بوقت صعب مع ناديه مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي، وتفاقم الوضع بظهور مقابلته الشهيرة التي هاجم من خلالها الإدارة والمدرب إريك تين هاج.

لاحقا تم الإعلان عن فسخ تعاقد رونالدو مع يونايتد باتفاق الطرفين.

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