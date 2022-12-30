الأول بينهما منذ 2014.. تعادل سلبي يحسم مواجهة سموحة وغزل المحلة

حسم التعادل السلبي مواجهة سموحة وغزل المحلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وللمرة السادسة من أصل 10 مباريات يتعادل سموحة في الدوري المصري الموسم الحالي.

وأصبح سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

فيما تعادل غزل المحلة للمباراة الثانية على التوالي سلبيا، وظل في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

نتيجة التعادل السلبي تحدث لأول مرة بين الفريقين منذ 8 سنوات بالتحديد في 2014.

التشكيل

بدأ باولن فوافي المباراة الأخيرة له مع غزل المحلة، إذ سيفسخ تعاقده عقب نهاية اللقاء بسبب مشاكل أسرية.

فيما قاد الثلاثي بنيامين بواتينج ومحمد سعيد وصديق أوجولا هجوم الموج الأزرق.

وصف المباراة

في الدقيقة الثالثة هدد بواتنيج مرمى الغزل بعدما راوغ مدافعين وسدد كرة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة.

وبعد 5 دقائق توغل جابريل أوروك من الجهة اليسرى وأرسل عرضية شتتها الدفاع.

في الدقيقة 12 سدد أحمد الشيخ كرة مرت أعلى عارضة الهاني سليمان.

وبعد مرور 25 دقيقة أصيب باولن فوافي ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج مستبدلا وعوضه عبد الرحمن عاطف.

وبعد 3 دقائق كاد محمد بازوكا أن يسجل برأسية لكن كرته مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 40 لم يستطع صديق أوجولا من استكمال اللقاء بسبب الإصابة وشارك بدلا منه أحمد جمال.

وطالب لاعبو سموحة بالحصول على ركلة جزاء لصالح محمد سعيد لكن الحكم رفض.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سدد الشيخ كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكن الهاني سليمان تصدى لها ببراعة.































في الشوط الثاني ظل سموحة الأخطر على مرمى محمود الحضري.

في الدقيقة 60 سدد بواتينج كرة مرت أعلى العارضة.

ورد عليه الشيخ بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتألق الحضري في التصدي لتسديدة لشريف رضا في الدقيقة 68.

توالت الفرص لسموحة لكن دون خطورة محققة على مرمى الحضري.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع كان الحضري كان في الموعد أمام شريف رضا لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.