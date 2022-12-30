الدرجة الثانية - الويشي يقود السكة للفوز على القناة ويشعل صدارة مجموعة القاهرة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 19:04

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تكبد القناة خسارته الثانية على التوالي لكن ظل في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة من الدرجة الثانية المصرية.

وخسر القناة من السكة الحديد بهدف دون رد وظل رصيده 28 نقطة، بهدف البديل رضا الويشي.

بينما ارتقى السكة للمركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن زد الذي تعادل مع المصرية للاتصالات.

وانتصر بتروجت على الاعلاميين بأربعة أهداف دون رد سجلهم سامح إبراهيم وتوفيق ومحمد وإسماعيل بامبا هدفين.

وفاز النصر على الترسانة بهدف دون رد سجله عمر فكري.

وتفوق منتخب السويس على بورتو السويس بثلاثة أهداف دون رد سجلهم محمد مسعد وأحمد زغلول من ركلة جزاء وجيروم فيليب.

وأخيرا انتصر كهرباء الإسماعيلية على المستقبل بثلاثة أهداف دون رد.

مجموعة الصعيد

خسر الفيوم من لافيينا بهدفين مقابل هدف.

بينما انتصر المنيا على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.

الدرجة الثانية القناة مجموعة القاهرة
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