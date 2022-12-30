مران الزمالك - انتظام مصطفى شلبي.. تأهيل الثلاثي وتحديد موعد السفر إلى أسوان

بدأ لاعبو الزمالك مران اليوم الجمعة بتدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، بينما عقد معهم المدرب جوسفالدو فيريرا جلسة قبل انطلاق التدريبات.

وأشاد فيريرا بأداء اللاعبين في فوز الفريق على الإسماعيلي 3-1 واعتلاء صدارة الدوري، مطالبا إياهم بالمزيد من الجهد والتركيز لأجل التتويج بالألقاب.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لمجموعة الأساسيين في المباراة الماضية، شهدت تدريبات خفيفة وتدريبات استشفائية، وفقرة ترفيهية بخوض تدريبات التنس الأرضي بالكرة وتنس الطاولة.

وشهد المران مشاركة مصطفى شلبي جناح الفريق بشكل كامل، بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية.

وشارك شلبي أيضا في الفقرة التأهيلية مع بقية اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي، والذين خاضوا تقسيمة فنية أيضا.

وأدى الثلاثي عمر جابر وإبراهيما نداي ويوسف حسن تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، تمهيدا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية.

و يعاني عمر جابر من إجهاد في العضلة الخلفية، في حين تعرض يوسف حسن لإصابة بكدمة خفيفة في كاحل القدم، بينما يعاني إبراهيما نداي من إصابة في العضلة الخلفية.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية تدريبات فنية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، حيث تم التركيز على سرعة رد الفعل باستخدام بعض الحواجز الحديدية.

وقرر الجهاز الفني السفر إلى أسوان ظهر يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة ممثل الصعيد المقبلة في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء يوم الأحد في أسوان، استعدادا للمباراة المرتقبة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني عودة الفريق للقاهرة صباح يوم الثلاثاء عقب الانتهاء من مواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب المسابقة.