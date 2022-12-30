انتهت الدوري المصري - البنك (2) (1) المقاولون.. فوز أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.comتغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب في ختام الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 12 نقطة.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: إصابة أحمد ياسين في الرأس ومشاركة أسامة إبراهيم

ق 39: القائم الأيمن يمنع التعادل للمقاولون العرب

ق 35: جووول بامبو يستغل خطأ دفاعيا ويمرر بالكعب لرزاق سيسيه الذي يراوغ الحارس ويسجل في الشباك.

ق 9: كريم بامبو يسجل على يمين أبو السعود مسجلا التعادل

ق 8: ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق 3: عبد الرحمن خالد يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مرت من الجميع وسكنت شباك أبو جبل

بداية اللقاء