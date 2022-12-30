التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. وتغيير وحيد في المقاولون العرب

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في مواجهة المقاولون العرب في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويغيب محمد هلال وناصر منسي وحمدي علاء ومحمد فتحي بسبب الإصابة عن البنك الأهلي.

فيما أجرى شوقى غريب تغييرا وحيدا عن المباراة الماضية بمشاركة محمد مجلي بدلا من أحمد الشيمي في خط الوسط.

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وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد ياسين – محمود الجزائر – أحمد العش

الوسط: إسحاقو يعقوبو – أحمد توفيق – أحمد سعيد - محمود قاعود

الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – رزاق سيسيه

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: لويس إدوارد – محمد رزق – محمد مجلي – عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا

الهجوم: محمد سالم – جون أوكلي

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 12 نقطة.

البنك الأهلي المقاولون العرب التشكيل في الدوري الدوري المصري
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