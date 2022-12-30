مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبيين لمواجهة غانا للمحليين.: دانييل أفري أحدهما

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 17:25

كتب : أحمد الخولي

دانييل أفري

يلتقي الأهلي غدا السبت بمنتخب غانا للمحليين في مباراة ودية فما هو السبب؟

أجاب مصدر من الأهلي –تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "فكرة مواجهة منتخب غانا المحليين في المباراة الودية قائمة على متابعة اللاعب دانيال أفيري والمتميزين في هذا الفريق من جانب المدرب مارسيل كولر".

وواصل "محللو الأداء سيسجل اللقاء لتحليل أداء أكثر من لاعب من منتخب غانا خاصة في وسط الملعب والدفاع والهجوم".

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وأتم المصدر "أحد الوسطاء عرض فكرة المباراة على الجهاز الفني للأهلي الذي رحب بها رغم الخوف من تعرض أحد اللاعبين للإصابة قبل لقاء بيراميدز لذا سنخوض المباراة بالبدلاء".

وكان يوسف تشيباسا وكيل دانييل أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني كشف في وقت سابق لـFilGoal.com: "لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الأهلي حتى الآن".

وأضاف "العروض المقدمة للاعب كلها أوروبية. لا توجد أي عروض من مصر أو إفريقيا بصورة عامة".

وأوضح "عقد أفري سينتهي في 31 ديسمبر الجاري، واللاعب قرر عدم التجديد".

واختتم "المهاجم يفكر في العروض الأوروبية المقدمة إليه".

أفري (21 عاما) خاض مع هارتس أوف أوك 69 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

الأهلي غانا للمحليين دانييل أفري
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