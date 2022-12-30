انتهت الدوري المصري - سموحة (0) (0) غزل المحلة.. تعادل سلبي جديد

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

غزل المحلة - سموحة - الدوري المصري

يلعب سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة صاروخية من أحمد الشيخ يتصدى لها الهاني سليمان.

ق 40: تغيير لسموحة بمشاركة أحمد جمال بدلا من صديق أوجولا.

ق 28: تغيير أول للغزل اضطراري بخروج باولن فوافي ومشاركة عبد الرحمن عاطف

ق 20: أحمد الشيخ سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 4: تسديدة من بنجامين بواتنج من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة 3 مدافعين لكن كرته أعلى العارضة.

بداية اللقاء

غزل المحلة سموحة
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