العراق يفوز على الكويت وديا وسط حضور جماهيري غفير

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

مباراة العراق والكويت

فاز منتخب العراق على نظيره الكويت وديا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس الخليج.

وسجل على فائز عطية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.

وشهد ملعب الميناء الأولمبي بمدينة البصرة الذي احتضن المباراة ةحضورا جماهيريا غفيرا.

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وتستعد مدينة البصرة لاستضافة منافسات النسخة الـ25 من كأس الخليج بمشاركة 8 فرق خليجية.

وتقام بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 يناير حتى 19 من الشهر ذاته.

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ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الاولى رفقة منتخبات السعودية واليمن وسلطنة عمان.

فيما يلعب منتخب الكويت ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات الإمارات وقطر والبحرين.

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ويحمل منتخب البحرين لقب النسخة الماضية من كأس الخليج.

منتخب العراق منتخب الكويت
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