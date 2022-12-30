التشكيل - ثلاثي هجومي يقود سموحة.. وفوافي أساسي لـ غزل المحلة

يعول طارق العشري المدير الفني لـ سموحة، على ثلاثي هجومي في تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري.

ويلعب سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركزالثالث العاشر في الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل سموحة لواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح - شريف رضا – محمود شبانة – أممدوح عبد ربه

الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو - أحمد مصطفى

الهجوم: بنيامين بواتينج – محمد سعيد مكرونة – صديق أوجولا.

في المقابل يقود باولن فوافي، تشكيل غزل المحلة خلال مواجهة سموحة.

وأعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: معاذ الحناوي – مصطفى العش - محمد عبد الرازق "بازوكا"- إيهاب سمير

الوسط: صلاح ريكو – أحمد النادري

أمامهما: أحمد الشيخ – باولن فوافي- جابريل أوروك

الهجوم: عبده يحيى.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.