قناة الكأس: كيروش يتلقى عرضا لتدريب منتخب قطر

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 15:57

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

تلقى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق عرضا لتدريب منتخب قطر.

وقاد كيروش منتخب إيران في كأس العالم 2022 ولكنه ودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

وبحسب قناة "الكأس" القطرية فإن كيروش تلقى عرضا لتدريب منتخب قطر خلفا للإسباني فيليكسيس سانشيز.

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وودع منتخب قطر منافسات بطولة كأس العالم ولم يحقق أي نقطة في كأس العالم.

وحقق المنتخب العنابي عددا من الأرقام السلبية تحدث لأول مرة في تاريخ مستضيف البطولة.

وبالرغم من الإشادة بتنظيم قطر لمنافسات كأس العالم والأجواء بين الجماهير هناك لكن المنتخب لم يكون على مستوى الحدث نفسه.

وسقط منتخب قطر في مبارياته الثلاثة وفشل في تحقيق أي نقطة واكتفى بتسجيل هدف وحيد.

بينما منتخب إيران اكتفى بالفوز الوحيد ضد ويلز ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة التي ضمت إنجلترا وامريكا أيضا.

وقاد كيروش منتخب إيران في 8 مبارايات وفاز في 4 وخسر 3 وتعادل مباراة وحيدة.

وفشل كيروش في قيادة مصر للوصول لنهائيات كأس العالم بعد الخروج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح.

وعقب فشله في الوصول لكأس العالم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تمديد عقد كارلوس كيروش قبل أن يتولى تدريب إيران.

منتخب قطر منتخب إيران كارلوس كيروش
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