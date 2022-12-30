أكرم توفيق يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

أجرى أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر جراحة الرباط الصليبي بنجاح اليوم الجمعة.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

ويتواجد أكرم توفيق في النمسا رفقة طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة الذي رافقه أثناء العملية.

وكان أكرم توفيق أصيب بقطع في الرباط الصليبي في قدمه اليسرى أثناء أحد تدريبات الأهلي بعدما سقط بدون تدخل من أحد.

وتعد الإصابة بالرباط الصليبي هي الثانية لأكرم توفيق هذا العام، بعدما تعرض للإصابة الأولى خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.