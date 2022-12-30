منتخب غانا للمحليين يعتذر عن عدم مواجهة منتخب الشباب بعد الاتفاق مع الأهلي

اعتذر منتخب غانا للمحليين عن عدم مواجهة منتخب مصر للشباب في المباراة الودية الثانية بعد الاتفاق مع الأهلي على مواجهة بدلائه وديا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب غانا للمحليين أمام بدلاء الأهلي غدا السبت في الثانية ظهرا.

واتفق منتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على مواجهة حرس الحدود وديا غدا كذلك في ظل رغبة المدير الفني للفريق محمود جابر في خوض لقاء ثان.

وكان منتخب الشباب خسر من غانا الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.