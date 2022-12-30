تقرير تونسي: فراس شواط يهدد بفسخ تعاقده مع الإسماعيلي

هدد التونسي فراس شواط مهاجم الإسماعيلي بفسخ تعاقده مع الدروايش بحسب موقع "فووت 24" التونسي.

فراس شواط النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وانضم شواط لصفوف الإسماعيلي بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وبحسب "فووت 24" فإن شواط هدد مجلس إدارة الإسماعيلي برفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وشارك المهاجم التونسي مع الإسماعيلي في 4 مباريات خلال الموسم الحالي ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.

ويعاني الإسماعيلي من ضائقة مالية خلال الموسم الحالي، إضافة إلى تراجع النتائج بمسابقة الدوري.

وخسر الإسماعيلي على يد الزمالك بنتيجة 3-1 خلال المبلاراة التي أقيمت مساء الخميس ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وقال أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق عبر أون تايم سبورتس: "نحاول حل مشاكل اللاعبين مع مجلس الإدارة، ولكن تركيزي الأكبر على الملعب والناحية الفنية. سنراجع الأخطاء ثم نبدأ يوم السبت تحضيراتنا لمواجهة البنك الأهلي".

وأكمل ميدو "الكثير من المدربين سيفكرون ألف مرة، ولكني قبلت المهمة في وقت صعب لأني أثق في اللاعبين الموجودين ورجولتهم".

واختتم "لا حديث عن الصفقات إلا بعد حصول اللاعبين على جزء من مستحقاتهم".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.