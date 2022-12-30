مرتضى يعلن حجز قطار بالكامل لجماهير الزمالك المسافرة للقاء أسوان

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك حجز قطار بالكامل لجماهير النادي الراغبة في السفر لدعم الفريق للقاء أسوان.

جاء ذلك دعما من إدارة الزمالك لتسهيل سفر الجماهير لدعم الفريق في المباراة التي تقام في أقصى جنوب مصر.

ويحل الزمالك ضيفا على أسوان يوم الإثنين المقبل في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الأهلي.

فيما يأتي أسوان في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

وعقب مواجهة أسوان سيعود الزمالك للقاهرة لمواجهة الداخلية في الدوري ويليه الاتحاد السكندري.