خبر في الجول – تشخيص مبدئي لإصابة مصطفى شوبير.. وخطوة إضافية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 11:55

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير - الأهلي

يرغب الأهلي في اتخاذ خطوة إضافية لتحديد تشخيص إصابة حارسه الشاب مصطفى شوبير قبل بدء برنامجه العلاجي.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأشعة التي خضع لها مصطفى شوبير أظهرت معاناته بقطع في غضروف الركبة.

لكن قرر الجهاز الطبي للأهلي إرسال تلك الأشعة والفحوصات إلى طبيب الفريق أحمد أبو عبلة المتواجد في النمسا حاليا رفقة أكرم توفيق الذي سيجري عملية الرباط الصليبي هناك.

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وجاء قرار إرسال نتائج تلك الفحوصات الطبية لأبو عبلة ليعرضها على الطبيب النمساوي الذي سيجري العملية لأكرم ليحصل على تأكيد إضافي للتشخيص ومن ثم تحديد برنامج العلاج ومدة الغياب.

وكان مصطفى شوبير تعرض للإصابة بالتواء في ركبة قدمه اليسرى خلال مران الأهلي أمس الخميس.

ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي.

وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

الأهلي مصطفى شوبير
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