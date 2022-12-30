أسامة نبيه: سامسون يحتاج للوقت.. والأفضل لنا وللأهلي عدم المواجهة إفريقيا الآن

قال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك إن سامسون أكينيولا لاعب الفريق الأبيض يحتاج للوقت ليتأقلم أكثر ويظهر مستواه القوي.

وتحدث أسامة نبيه لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "سامسون لاعب جيد ولكنه لم يظهر المردود المنتظر منه حتى الآن".

وأردف "هناك بعض اللاعبين يحتاجون للوقت ليتأقلمون بأفضل شكل، مثل زكريا الوردي هو لاعب جيد جدا ولكن كما قلت بعض اللاعبين يحتاجون لأشهر ليتأقلمون".

وأكمل "لماذا سنذهب بعيدا؟ لنتذكر فلافيو مع الأهلي احتاج لسنة كاملة ولكنه كان لاعبا جيدا".

واستدرك "لكننا في الوقت ذاته لن نتوقف عن دعم الفريق باللاعبين بما فيه صالح للزمالك".

وبسؤاله عن تجديد تعاقد إمام عاشور قال: "لدي إحساس بأن الأمر يقترب".

ويستمر تعاقد إمام عاشور مع الزمالك حتى صيف عام 2025.

دوري أبطال إفريقيا

وعن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا ووقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجوار الترجي وشباب بلوزداد والمريخ قال: "بدايتنا في إفريقيا لم تكن جيدة خلال السنوات الأخيرة وأثرت علينا في النهاية".

وأكمل متحدثا عن مواجهتي الترجي قائلا: "لا يوجد ثأر بل أمامنا مجموعة يجب أن نتخطاها، من أول ثلاث جولات يجب ألا نحصد أقل من سبع نقاط وبالتالي في الدور الثاني نستطيع حسم التأهل ونحن نركز على ذلك".

وبسؤاله عن عدم الوقوع مع الأهلي في مجموعة واحدة رد "بالتأكيد هذا أفضل مثلما يشعر الأهلي لأننا لسنا معه في المجموعة خاصة أننا نسير بشكل جيد مؤخرا".

وأتم أسامة نبيه تصريحاته "لو الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ستكون بمثابة تكسير عظام مثلما يقال، لكن حاليا هذه المواجهة ليست وقتها".