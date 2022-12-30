يوسف نبيه: من الصعب اللعب لـ الأهلي.. أسامة: كان هناك مناوشات من الأحمر لضمه

قال يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك إنه من الصعب عليه اللعب للأهلي خاصة في ظل أن والده يعد أحد أساطير النادي الأبيض.

وتحدث يوسف أسامة لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "والدي أحد أساطير الزمالك فمن الصعب اللعب للأهلي".

وأكمل "الأمر بالنسبة لي صعب جدا، القرار ليس خاصا بي فقط بل سيعود على والدي وعلى شقيقي الأصغر مالك، أنا لا أفكر في ذلك الانتقال ولن أفكر فيه أبدا".

وأردف "أتمنى لو سأستمر في مصر أن أكون في الزمالك لو خارج النادي سيكون للاحتراف وأعتقد ان النادي لن يقف في طريقي حينها".

وبسؤال لاعب الزمالك الشاب عن هل سيفكر في الانتقال للأهلي إن لم يكن يشارك باستمرار مع الزمالك وليس له دورا أجاب "هناك أشياء سأفوز بها من انتقالي للأهلي مثل المال لكنني سأخسر حب الجمهور".

وأكمل "وكما قلت القرار ليس خاصا بي بل سيعود على والدي وشقيقي الأصغر وسيطولهما الانتقادات من جماهير الزمالك".

وكشف يوسف أسامة عن محاولة الأهلي ضمه حينما كان يلعب في ناشئين إنبي وقال: "كنت في ناشئين إنبي وواجهت الأهلي كثيرا وحينها كان يرغب في ضمي وهم يعرفون أنني نجل أسامة نبيه".

وهنا تدخل والده، أسامة نبيه والمدرب العام الحالي للزمالك وقال: "نحن نسعد بامتلاكنا لأصول ممتدة في الزمالك مثل عائلة إمام بتواجد يحيى الحرية إمام وحمادة وحازم، هناك الآن أسامة نبيه ويوسف ثم مالك في المستقبل".

وأردف "لم أتدخل في قرار يوسف بشأن الانتقال للأهلي لكن هو رأني ويشعر بالأمر كاملا".

وأكمل أسامة نبيه حديثه "حينما كان يوسف يلعب في إنبي كان هناك مناوشات من الأهلي وكان هناك حديث من استحياء من مدربي إنبي مع نظرائهم في الأهلي أنه لا مانع من ضم اللاعب لأنه لا يلعب في الزمالك بل إنبي".

وكشف أسامة نبيه عن نصيحة جيسوالدو فيريرا وقال له: "قال لي في أحد الأيام سمعت أن نجلك لاعب جيد أريد أن أراه وأحكم عليه".

وواصل "بعدها قال لي اتركه نهائيا ولا تشغل بالك به وبالفعل أثناء المران لا أتحدث مع يوسف وأتركه بالكامل لفيريرا وقرار مشاركته في القمة ضد الأهلي كان من المدير الفني".

وأتم "يوسف محظوظ بوجود فيريرا في الزمالك".