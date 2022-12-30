تنس طاوله – 5 قرارات صارمة من الاتحاد العربي بعد مباراة الأهلي وبطل البحرين

أصدر الاتحاد العربي لكرة تنس الطاولة 5 قرارات صارمة عقب أحداث مباراة الأهلي ونادي البحرين البحريني.

وفاز بطل البحرين على الأهلي بنتيجة 3-2 في ربع نهائي البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة وشهدت نهاية المباراة اشتباكات بين الفريقين.

وأعلنت لجنة الطعون الخاصة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة القرارات الخاصة بأحداث مباراة الأهلي والبحرين البحريني كالتالي:

أولا: استبعاد عمرو رضا مدرب البحرين من استكمال البطولة وحرمانه من دخول ساحة اللعب ومنطقة النداء، إلى جانب التتويج حال الفوز بأي ميدالية.

ثانيا: إيقاف محمد البيلي مباراة واحدة وتوجيه إنذار له.

ثالثا: توجيه إنذار لإداري نادي البحرين راشد الماجد بسبب سوء السلوك.

رابعا: منع علي لاشين من دخول صالة 2 حتى نهاية البطولة.

خامسا: رفض الاحتجاج المقدم من أحمد حامد المدير الإداري للنادي الأهلي شكلًا وقبوله مضمونًا.

وخسر الأهلي والزمالك على يد البحرين البحريني وقطر القطري على الترتيب في ربع نهائي البطولة.

فيما تأهل إنبي نصف النهائي عقب الفوز على فريق جمعية شبيبة الخروب بنتيجة 3-0.

كما فاز سار البحريني على السد القطري 3-1.

ويواجه إنبي نظيره سار البحريني في نصف النهائي بينما يواجه البحرين البحريني نظيره قطر القطري غدا الجمعة في تمام السادسة مساء.

وسيلعب الأهلي والزمالك في مباراة ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن.

وتستضيف صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، منافسات البطولة خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 فريقا عربيا.