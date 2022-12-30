مواعيد مباريات اليوم 30-12-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وريال مدريد ومواجهتين بالدوري

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

صلاح يسجل في شباك لوريس - ليفربول أمام توتنام

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات المحلية والدولية.

ففي الدوري المصري يواجه البنك الأهلي منافسه المقاولون العرب في الجولة العاشرة في تمام السابعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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وقبل ذلك بساعتين وتحديدا في الخامسة مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" يواجه سموحة منافسه غزل المحلة.

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه ليفربول منافسه ليستر سيتي في الجولة 18 من المسابقة.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

كذلك سيواجه وست هام منافسه برينتفورد في العاشرة إلا ربع مساء وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويعود ريال مدريد لخوض المباريات بعد نهاية كأس العالم حيث سيحل ضيفا على بلد الوليد في العاشرة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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ليفربول ريال مدريد الدوري المصري
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