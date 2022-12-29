مصدر من فيوتشر لـ في الجول: الوحدة يملك حق شراء أحمد رفعت.. ولا نحتاج للبيع للأهلي أو الزمالك

هل سيرحل أحمد رفعت وناصر ماهر عن فيوتشر خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة؟

أجاب مصدر من فيوتشر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "الوحدة يملك حق شراء أحمد رفعت بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري فقط وليس في شهر يناير المقبل".

وأردف متحدثا كذلك عن ناصر ماهر لاعب فيوتشر الحالي قائلا: "لا نية للاستغناء عن رفعت أو ناصر ماهر سواء للأهلي أو الزمالك".

وأتم المصدر تصريحاته "لا ننوي بيع أي لاعب لأننا نرى بأننا نملك قواما متكاملا لا يحتاج لبيع أو شراء أي لاعب خلال شهر يناير المقبل".

وانتقل رفعت إلى الوحدة الإماراتي معارا بداية الموسم الجاري لمدة موسم.

وخاض رفعت صاحب الـ29 عاما مع الوحدة 10 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

أما ناصر ماهر فانضم إلى فيوتشر العام الماضي وشارك صاحب الـ25 عاما مع النادي في 25 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.