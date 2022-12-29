محمد عواد يتحدث عن الفوز على الإسماعيلي.. والمنافسة مع صبحي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن فريقه استعاد صدارة ترتيب الدوري في مرحلة مهمة للغاية.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عواد عبر أون تايم سبورتس: "استعادنا صدارة ترتيب الدوري في مرحلة مهمة خاصة أننا أبطال المسابقة خلال آخر موسمين ونريد الاستمرار على القمة حتى نهاية البطولة".

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وأوضح "من سمات الفرق الكبيرة التعامل مع السيناريوهات المختلفة للمباراة. استقبال هدف مبكر لم يكن في الحسبان ولكن الاصرار كان موجود لإسعاد الجماهير خاصة مع تعليمات الجهاز الفني. ضغط المباريات يصعب من مهمتنا ولكن هدفنا واضح بجمع أكبر قدر من النقاط".

وأجاب "المنافسة مع محمد صبحي؟ أمر طبيعي أن تقدم أفضل ما لديك خاصة أنك تلعب في نادي بحجم الزمالك به منافسة كبيرة من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي وجميعنا نبحث عن تحقيق أهداف الفريق".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.

ويلعب الزمالك مباراته القادمة ضد أسوان في الثاني من يناير المقبل، بينما يلعب الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الثالث من الشهر ذاته.

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