كرة سلة - تحسن طفيف في حالة مشجع الاتحاد السكندري المصاب

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 23:08

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي

تلقى محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى اتصالا هاتفيا من محمد شوقى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الطبية بالنادى الاهلى بخصوص الحالة الصحية لـ إسلام محمد زكى مشجع الاتحاد المصاب في حادث مباراة الفريقين في كأس السوبر لكرة السلة.

جاء ذلك وفقا لما ذكره بيان من زعيم الثغر.

وقال شوقي إن هناك مؤشرات أولية لتحسن طفيف في حالة إسلام، ولا يوجد أي تدهور صحي حتى الآن.

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وأوضح أن نسبة التحسن قد زادت عقب الجراحة التي أجراها إسلام وفقاً لتصريحات الطبيب المعالج الذى أجرى له الجراحة.

و قدم مصيلحي الشكر والتقدير لمحمد شوقي والفريق الطبي المعالج لحالة إسلام.

وكانت المباراة التي أقيمت السبت الماضي قد تم إلغاؤها عقب انهيار المنصة على المدرج المتواجد أسفل منهم ووقوع إصابات بين جماهير الاتحاد.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

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