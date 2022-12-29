نيمار: قبل بيليه كانت كرة القدم مجرد رياضة.. لقد منح صوتا للفقراء

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

بيليه - نيمار

كتب نيمار نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل رسالة وداعية عقب وفاة بيليه أسطورة البلاد.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وتوفي بيليه اليوم الخميس في ولاية ساو باولو في البرازيل عن عمر يناهز 82 عاما عقب صراعه مع مرض السرطان.

وإليكم نص رسالة نيمار الوداعية عبر إنستجرام:

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قبل بيليه، الرقم 10 كان مجرد رقم.

قبل بيليه، كرة القدم كانت مجرد رياضة.

لقد حول كرة القدم إلى فن ومتعة.

لقد منح صوتا للفقراء وأصحاب البشرة السمراء، وجعل البرازيل على مرأى العالم.

لقد رحل، ولكن السحر يبقى. بيليه إلى الأبد.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية في سانتوس في سن الـ15 وانضم لمنتخب البرازيل في العام ذاته ليقود السيليساو لحصد اللقب الأول لهم في كأس العالم في سنة 1958.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة شارك فيها في تاريخه في المونديال.

نيمار بيليه البرازيل وفاة بيليه
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