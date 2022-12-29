أمير مرتضى: أتمنى عودة الإسماعيلي ولكن الزمالك كان بحاجة للنقاط أكثر منه

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك عن فوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الإسماعيلي فريق جماهيري وبالتالي كنا متوقعين أن يكون أشرس حتى يعود عبر مباريات كبيرة مثل الزمالك".

وأضاف "كنا نعرف أنهم سيظهرون بشكل قوي مع الجهاز الفني الجديد".

وأوضح "أتمنى أن يعود الإسماعيلي لمكانته في أقرب فرصة ولكن النقاط الثلاث كانوا الأهم لنا. ربما نحن أكثر حاجة لهم من الإسماعيلي لأننا ننافس على الدوري وفقدنا نقاط في مباريات كنا نتمنى ألا نفقدها".

وتابع "كان فوزا مهما أمام فريق قوي. الإسماعيلي بدأ المباراة بمقاربة هجومية ولم يكن خائفا".

وأخيرا عن مستجدات بعض لاعبي الفريق قال أمير مرتضى: "إبراهيما نداي يخوض آخر مرحلة في التأهيل. محمود حمدي "الونش" بدأ مرحلة التأهيل الثانية في قطر وسيقضي فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر".

وسجل هدف الإسماعيلي أحمد فتوح عن طريق الخطأ في الدقيقة 3، فيما سجل ثلاثية الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8 وأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 31 وعمرو السيسي في الدقيقة 45+2.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.