مؤتمر فيريرا: الجزيري عاد وذهنه في كأس العالم.. ولا يوجد ثبات حاليا

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

تحدث جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك عن فوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "لدينا تغييرات عدة ولاعبين جدد وبالتالي لا يوجد ثبات في المستوى".

وعن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري قال المدرب: "الجزيري كان في كأس العالم، ولم يكن سعيدا لأنه لم يشارك مع المنتخب وبالتالي كان ذلك في ذهنه".

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وأضاف "بعد توقف شهر كان يجب أن نتعامل مع هذا الجانب النفسي، ثم يتأقلم اللاعب حتى يدخل في أجواء الفريق مجددا".

أما عن سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الآخر قال فيريرا: "لقد أصيب لبعض الوقت، وبالتالي لا يزال يبحث عن الإيقاع المناسب".

وأوضح "سيدخل في أجواء الفريق تدريجيا مع التدريبات والمشاركة".

وسجل هدف الإسماعيلي أحمد فتوح عن طريق الخطأ في الدقيقة 3، فيما سجل ثلاثية الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8 وأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 31 وعمرو السيسي في الدقيقة 45+2.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.

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