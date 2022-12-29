سانتوس والاتحاد البرازيلي يعلنان الحداد 7 أيام عقب وفاة بيليه

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

دخلة جمهور البرازيل من أجل بيليه

أعلن نادي سانتوس البرازيلي اليوم الخميس حالة الحداد لسبعة أيام وتنكيس علمه عقب وفاة أسطورته وأسطورة السيليساو بيليه.

وتوفي بيليه اليوم الخميس في ولاية ساو باولو في البرازيل عن عمر يناهز 82 عاما عقب صراعه مع مرض السرطان.

وأشار سانتوس إلى أن بيليه خاض 1116 مباراة سجل خلالهم 1091 هدفا وتوج مع الفريق بـ45 بطولة.

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في الوقت ذاته أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حالة الحداد لسبعة أيام.

Thank you, Pele

وقال الاتحاد البرازيلي في بيانه: "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: وفاة بيليه هي أكثر الأنباء حزنا التي نشرناها منذ تأسيسنا قبل 108 سنة، ونعلن الحداد الرسمي لسبعة أيام".

فيما تحدث إدينالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قائلا: "لقد تأثرت بشدة لوفاة بيليه، سيقدم الاتحاد البرازيلي كل التقدير الممكن لأعظم رياضي في كل العصور، بيليه سيعيش للأبد وسنعمل دائما للحفاظ على تاريخه وإرثه".

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