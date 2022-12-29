ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

تحدث أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي عن خسارة مباراته الأولى أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

وقال ميدو في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس: "أهنئ الزمالك وجماهيره. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة. ولم نتمكن من استغلال بدايتنا الجيدة".

وأضاف "تلقينا الهدف الأول بخطأ في التغطية العكسية، ومنحنا اللاعبين تعليمات واضحة بضرورة عدم ابتعاد اليد عن الجسد لأن الزمالك يسدد كثيرا، ورغم ذلك حدث خطأ حمدي النقاز (ركلة الجزاء التي سجل منها الزمالك الهدف الثاني)، ولكن الأخطاء جزء من كرة القدم".

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وأوضح ميدو "غيرنا طريقة اللعب إلى 3-4-3 في الشوط الثاني وسيطرنا على الوسط وشكلنا خطورة أكبر ووصلنا إلى المرمى 3 أو 4 مرات، وكان من الممكن أن يختلف شكل المباراة لو نجحنا في التسجيل".

وتابع "لدينا سلبيات ولكن لدينا إيجابيات لنبني عليها أيضا. لم يكن أمامنا سوى 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك. عقدت الكثير من الجلسات الفردية مع اللاعبين لرفع الجانب النفسي".

وواصل "نحاول حل مشاكل اللاعبين مع مجلس الإدارة، ولكن تركيزي الأكبر على الملعب والناحية الفنية. سنراجع الأخطاء ثم نبدأ يوم السبت تحضيراتنا لمواجهة البنك الأهلي".

وأكمل ميدو "الكثير من المدربين سيفكرون ألف مرة، ولكني قبلت المهمة في وقت صعب لأني أثق في اللاعبين الموجودين ورجولتهم".

واختتم "لا حديث عن الصفقات إلا بعد حصول اللاعبين على جزء من مستحقاتهم".

وسجل هدف الإسماعيلي أحمد فتوح عن طريق الخطأ في الدقيقة 3، فيما سجل ثلاثية الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8 وأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 31 وعمرو السيسي في الدقيقة 45+2.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.

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