خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع النجم الساحلي على ضم الضاوي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 21:32

كتب : أحمد الخولي

محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي

أتم الأهلي اتفاقه مع النجم الساحلي على ضم مهاجم فريق محمد الضاوي "كريستو".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اتفق مع النجم على أن الصفقة ستكلفه ما يقترب من مليون و100 ألف دولار.

لكن الأهلي لن يدفع سوى 200 ألف دولار من أجل ضم اللاعب التونسي في ظل تبقي 910 ألف دولار لصالحه لدى النجم الساحلي فيما يخص غرامة لاعبه السابق والحالي للنادي التونسي سوليماني كوليبالي.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة للخضوع للفحص الطبي وإعلان انضمامه رسميا للمارد الأحمر.

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن سير المفاوضات مع النجم الساحلي بشكل جيد وإنه يتبقى فقط رتوش بسيطة لحسم الصفقة.

صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وكان محمد المكشر رئيس النجم الساحلي تحدث في وقت سابق عن مفاوضات الأهلي لإذاعة "جوهرة" التونسية قائلا: " وقال المكشر عبر إذاعة جوهرة التونسية: "الأهلي المصري قدم عرضا لضم كريستو والنادي الأحمر يريد التعاقد مع هذا اللاعب".

وأضاف "نعرف جميعا أزمة كوليبالي والغرامة المالية الخاصة بالأهلي".

وواصل "مصلحة الفريق بالتأكيد استمرار كريستو ولكن إذا تم منع النادي من التعاقدات أو هبط للدرجة الثانية بسبب الأزمة المالية فماذا سنفعل".

وشرح "هدفنا أن يبتعد النجم الساحلي عن كل هذه الأزمات، وإذا رحل كريستو مقابل حل العديد من أزمات النادي فهذا أمر رائع".

وأشار "كريستو لاعب صغير وموهوب وأي ناد سيتعاقد معه سيتفيد منه بشكل كبير وأيضا على المستوى المادي ولذلك يجب أن يرحل بقيمة مالية تليق بقيمة نادي النجم الساحلي وقيمة اللاعب".

وأفصح "كريستو يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في سن صغير، وكان لديه بعض النواقص ولكن عملنا على معالجتها في الموسم الحالي".

وأشاد باللاعب قائلا: "كريستو الموسم الماضي بالكامل سجل 3 أهداف والآن في 6 مباريات سجل 5 أهداف".

وأردف "الجهاز الفني قلق بعض الشيئ من الاتصالات مع لاعبي الفريق بشأن مفاوضات الأندية الأخرى".

وأتم تصريحاته "النجم الساحلي يمر بوضع مادي كارثي والنادي يعيش يوما بيوم".

الأهلي الضاوي كريستو النجم الساحلي
نرشح لكم
نبيل عماد: فيريرا ذكي.. وضحيت بالكثير من أجل الزمالك أمير مرتضى: أتمنى عودة الإسماعيلي ولكن الزمالك كان بحاجة للنقاط أكثر منه مؤتمر فيريرا: الجزيري عاد وذهنه في كأس العالم.. ولا يوجد ثبات حاليا إسلام صلاح: اللعب ضد المصري أصعب لحظات حياتي.. ونملك مدرب من طراز فريد ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يستعد لمواجهة أسوان بعد الفوز على الإسماعيلي دقة تمرير عالية.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي زيزو يسجل ويصنع.. الزمالك ينتصر ويتصدر في مباراة ميدو الأولى
أخر الأخبار
نيمار: قبل بيليه كانت كرة القدم مجرد رياضة.. لقد منح صوتا للفقراء 4 دقيقة | أمريكا
نبيل عماد: فيريرا ذكي.. وضحيت بالكثير من أجل الزمالك 11 دقيقة | الكرة المصرية
إنها تقترب؟ تقرير سعودي: اجتماع في مدريد لإتمام انتقال رونالدو إلى النصر 27 دقيقة | الوطن العربي
أمير مرتضى: أتمنى عودة الإسماعيلي ولكن الزمالك كان بحاجة للنقاط أكثر منه 37 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: الجزيري عاد وذهنه في كأس العالم.. ولا يوجد ثبات حاليا 45 دقيقة | الكرة المصرية
سانتوس والاتحاد البرازيلي يعلنان الحداد 7 أيام عقب وفاة بيليه 50 دقيقة | أمريكا
إسلام صلاح: اللعب ضد المصري أصعب لحظات حياتي.. ونملك مدرب من طراز فريد ساعة | الكرة المصرية
ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران