فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يستعد لمواجهة أسوان بعد الفوز على الإسماعيلي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 21:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوسفالدو فيريرا - الزمالك والمصري

رفض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

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سجل هدف الإسماعيلي أحمد فتوح عن طريق الخطأ في الدقيقة 3، فيما سجل ثلاثية الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8 وأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 31 وعمرو السيسي في الدقيقة 45+2.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب حاليا بفارق الأهداف عن الأهلي.

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