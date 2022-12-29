زيزو يسجل ويصنع.. الزمالك ينتصر ويتصدر في مباراة ميدو الأولى

تغلب الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الإسماعيلي أحمد فتوح عن طريق الخطأ في الدقيقة 3، فيما سجل ثلاثية الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8 وأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 31 وعمرو السيسي في الدقيقة 45+2.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى للإسماعيلي تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام ميدو.

وصنع زيزو 6 أهداف في 10 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري.

وبذلك وصل زيزو إلى 20 تمريرة حاسمة منذ انطلاق الموسم الماضي (2021-2022)، وذلك في خلال 40 مباراة.

أيضا هذه هي سابع مباراة من أصل 10 يساهم فيها زيزو بهدف واحد على الأقل لصالح الزمالك في الموسم الحالي، حيث سجل 5 وصنع 6.

إجمالا في الدوري المصري وصل زيزو إلى الصناعة رقم 32 في المباراة رقم 114 بقميص الزمالك.

وهذه هي المباراة رقم 10 في الدوري المصري إجمالا، التي تشهد جمع زيزو بين التسجيل والصناعة.

بداية مشتعلة..

بداية المباراة أتت سريعة للغاية بهدف عكسي من أحمد فتوح في مرمى الزمالك عن طريق الخطأ في الدقيقة الثالثة، بعد ركلة حرة أرسلها صالح جمعة إلى داخل المنطقة.

التعادل لم يتأخر بواسطة يوسف أسامة نبيه بلمسة رائعة بعد عرضية من أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 8.

حاول عمرو السيسي في الدقيقة 12 بتسديدة مرت بعيدا عن المرمى، فيما رد ياو أنور في الدقيقة 14 بكرة على حدود المنطقة تصدى لها محمد عواد.

وفي الدقيقة 16 سدد محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي من خارج المنطقة، ولكن بعيدا عن المرمى.

.. ونهاية مبكرة

المناوشات استمرت إلى أن تحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد لمسة يد ضد حمدي النقاز داخل المنطقة، من كرة لعبها إمام عاشور.

سجل زيزو من ركلة الجزاء في الدقيقة 32، ليضيف هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم، ومساهمته التهديفية رقم 11.

مرة أخرى حاول ياو التعادل في الدقيقة 37 بعد تمريرة من صالح جمعة، ولكن رأسيته وصلت سهلة إلى عواد.

الشوط رفض أن ينتهي قبل أن يحسم الزمالك أموره، حيث سجل عمرو السيسي الهدف الثالث بلمسة واحدة بعد تمريرة من إمام عاشور في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ميدو يحاول العودة

أتى عمر الوحش بدلا من محمد مخلوف في صفوف الإسماعيلي بين الشوطين، فيما كاد الزمالك أن يضيف الرابع في الدقيقة 47 بعرضية من زيزو وتسديدة من مصطفى الزناري علت العارضة.

وسدد صالح جمعة في الدقيقة 56 على حدود المنطقة ولكن بعيدا عن المرمى، فيما حاول ياو أنور بلمسة واحدة بعد تمريرة من أحمد مدبولي في الدقيقة 58، ولكن بجوار القائم.

وفي الدقيقة 60 مرر زيزو بالكعب إلى سيف الدين الجزيري الذي مرر إلى إمام عاشور، ليسدد الأخير ولكن بجوار القائم.

وفي الدقيقة 61 حل محمد الشامي بدلا من باسم مرسي في صفوف الإسماعيلي، فيما حل محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 68، وأتى عبد الرحمن مجدي بدلا من صالح جمعة على الجانب الآخر.

واستمرت تبديلات جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك بنزول سامسون أكينيولا ومحمد أشرف روقا بدلا من سيف الدين الجزيري ونبيل عماد في الدقيقة 78، بينما أتى عصام صبحي بدلا من حمدي النقاز على الجانب الآخر.

وأخيرا شارك يوسف أوباما بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 87، وسجل الإسماعيلي هدفا بواسطة محمود شبراوي في الدقيقة 92، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.

ويلعب الزمالك مباراته القادمة ضد أسوان في الثاني من يناير المقبل، بينما يلعب الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الثالث من الشهر ذاته.