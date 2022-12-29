للمرة الثانية.. دغموم رجل مباراة المصري وأسوان
الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 20:03
كتب : FilGoal
حصد الجزائري عبد الرحيم دغموم جائزة رجل مباراة المصري وأسوان في الدوري المصري.
ونال دغموم الجائزة رغم خسارة فريقه على يد أسوان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة.
وتعد تلك المرة الثانية التي يحصل فيها دغموم على جائزة رجل المباراة بعد مباراة فريقه ضد المقاولون العرب.
المصري خسر للمرة الثالثة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 5 خلال الموسم الحالي من أصل 10 مباريات.
ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.
بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر.
ماذا قدم دغموم ضد المصري؟
عدد الدقائق: 90
الأهداف: 0
صناعة الأهداف: 0
تسديدات: 3
لمس الكرة: 61
دقة التمريرات: 79%
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