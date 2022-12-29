بنفيكا ينفي تصريحات روي كوستا بشأن رحيل إنزو فيرنانديز

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز مع ليونيل ميسي

نفى نادي بنفيكا اليوم الخميس التصريحات المنسوبة لرئيسه روي كوستا بشأن رحيل لاعب الفريق إنزو فيرنانديز.

وقال بنفيكا في بيان مقتضب: "نؤكد أن نيتنا هي بقاء إنزو معنا حتى نهاية الموسم".

ووصل النادي البرتغالي بيانه "بنفيكا يؤكد أن رئيسه روي كوستا لم يتحدث أبدا إلى شبكة "دازن" بشأن موقف إنزو فيرنانديز".

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وكانت شبكة "دازن" نشرت تصريحات في وقت سابق من اليوم الخميس أوضح فيها إنه لا يمانع رحيل اللاعب الأرجنتيني بشرط الحصول على 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وجاءت التصريحات المزعومة آنذاك كالتالي "لا نريد التخلي عن إنزو فيرنانديز، لكننا على استعداد تام لإرضاء الفتى في حالة وصول عرض بقيمة 120 مليون يورو".

وتحدث روجر شميدت مدرب بنفيكا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم قائلا: "بالنسبة للانتقالات فحتى يوم الـ31 من شهر ديسمبر الجاري أؤكد لكم أننا لم نتلق أي عرض لأي لاعب".

وأتم "الآن أركز على المباراة المقبلة لكن كل شيء يمكن أن يحدث مع فتح باب الانتقالات، فحينما تمتلك لاعبين موهوبين يكون هناك مخاطرة لفقدانهم، ويجب أن نستعد لذلك، لكن الآن أركز على مواجهة براجا المقبلة".

وظهر ابن الـ21 عاما بمستوى مميز مع منتخب الأرجنتين الذي حقق معه لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وانتقل إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في الصيف الماضي ليشارك مع الفريق البرتغالي في 24 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وارتبط اسم إنزو بالعديد من الأندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول.

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