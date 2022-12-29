20 في 40.. رقم مميز جديد لـ زيزو مع الزمالك

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

صنع أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك هدفا جديدا مع الفريق، في مواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الهدف الذي سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8، حمل صناعة زيزو رقم 6 هذا الموسم.

وصنع زيزو 6 أهداف في 10 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري.

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وبذلك وصل زيزو إلى 20 تمريرة حاسمة منذ انطلاق الموسم الماضي (2021-2022)، وذلك في خلال 40 مباراة.

وصنع زيزو 14 هدفا في 30 مباراة خلال الموسم الماضي.

أيضا هذه هي سابع مباراة من أصل 10 يساهم فيها زيزو بهدف واحد على الأقل لصالح الزمالك في الموسم الحالي، حيث سجل 5 وصنع 6.

إجمالا في الدوري المصري وصل زيزو إلى الصناعة رقم 32 في المباراة رقم 114 بقميص الزمالك.

المباراة بدأت بتقدم محمد حسن للدراويش في الدقيقة الثالثة، بينما تعادل يوسف أسامة نبيه سريعا من عرضية زيزو.

وفي الدقيقة 32 سجل زيزو هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء.

هذا الهدف هو الخامس له في الدوري هذا الموسم.

وهذه هي المباراة رقم 10 في الدوري المصري إجمالا، التي تشهد جمع زيزو بين التسجيل والصناعة.

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