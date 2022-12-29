روي كوستا: بنفيكا على استعداد لإرضاء إنزو فيرنانديز بالرحيل بشرط

لا يمانع روي كوستا رئيس نادي بنفيكا إمكانية رحيل لاعب خط وسط الفريق إنزو فيرنانديز خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

إنزو فيرنانديز النادي : بنفيكا بنفيكا

وتحدث روي كوستا لشبكة "دازن" قائلا: "لا نريد التخلي عن إنزو فيرنانديز".

واستدرك "لكننا على استعداد تام لإرضاء الفتى في حالة وصول عرض بقيمة 120 مليون يورو".

وتعد تلك الـ120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني مع بنفيكا.

وظهر ابن الـ21 عاما بمستوى مميز مع منتخب الأرجنتين الذي حقق معه لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وانتقل إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في الصيف الماضي ليشارك مع الفريق البرتغالي في 24 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وارتبط اسم إنزو بالعديد من الأندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول.

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