طارق سامي يعلن عبر في الجول تقدمه باستقالته من لجنة الحكام

أعلن الحكم طارق سامي تقدمه باستقالته من لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة اليوم الخميس.

وكشف طارق سامي في حديثه لـFilGoal.com أسباب استقالته قائلا: "تقدمت باستقالتي من لجنة الحكام لأنني مازالت حكم عامل".

وواصل "أرى أن هناك تعارض بين العملين وحال حدوث أي خطأ كيف سأعاقب نفسي؟ والأمر ذاته ينطبق على المسؤولين".

وأردف طارق سامي "أريد التفرغ في آخر عامين لي كحكم للمشاركة في كأس العرب 2023 وتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة الصالات ثم كأس العالم للصالات 2024 وأفضل العمل كحكم وليس في لجنة".

وكان اتحاد الكرة اعتمد قبل عدة أيام التشكيل الجديد للجنة الحكام التي يترأسها مارتن كلاتنبرج وتواجد حينها طارق سامي في لجنة اللياقة البدنية.

فيما يترأس لجنة كرة الصالات محمد حسن.

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