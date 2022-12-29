تشكيل الزمالك - زيزو يقود هجوم الأبيض لمواجهة الإسماعيلي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 17:56

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد مصطفى زيزو يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة ضد الدراويش الذين يقودهم مدرب جديد، هو أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - نبيل عماد - أحمد فتوح

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 10 مباريات.

وسجل الزمالك 17 هدفا وتلقى 3، فيما سجل الأهلي 17 وتلقى 5، ما يعني أن فوز الزمالك سيمنحه الصدارة بفارق الأهداف.

فيما يسعى الإسماعيلي لتصحيح أوضاعه، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

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