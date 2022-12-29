تشكيل الإسماعيلي - صالح جمعة في فريق ميدو الأول لمواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي الأول تحت قيادة ميدو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: حمدي النقاز - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد حسن - صالح جمعة

خط الهجوم: ياو أنور - باسم مرسي - أحمد مدبولي

ويعود باهر المحمدي ومحمد حسن من الإيقاف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 10 مباريات.

وسجل الزمالك 17 هدفا وتلقى 3، فيما سجل الأهلي 17 وتلقى 5، ما يعني أن فوز الزمالك سيمنحه الصدارة بفارق الأهداف.

فيما يسعى الإسماعيلي لتصحيح أوضاعه، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.