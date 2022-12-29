الدرجة الثانية – عودة بترول أسيوط للصدارة.. وصراع مثير في المقدمة

عاد بترول أسيوط لصدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعد فوزه على شبان قنا اليوم الخميس بهدفين دون رد سجلهما وليد عطية ومصطفى صدفة.

وفاز الجونة على المدينة المنورة بثلاثة أهداف لهدف، سجل للأول أرنو ومحمد العشري وأحمد سالم صافي.

وانتصر أسمنت أسيوط للمرة الأولى مع مدربه الإسباني جونزاليس على الألومنيوم بهدف دون رد سجله إبراهيم السامولي.

وتعادل تليفونات بني سويف مع ديروط إيجابيا بهدف لكل فريق، سجل للأول أكرم نجيب وأدرك التعادل أحمد فاروق.

وتعادل النصر للتعدين مع كيما أسوان سلبيا بدون أهداف، فيما تعادل طامية مع ملوي بهدف لكل فريق.

وفي مجموعة القاهرة فاز إيسترن كومباني على العبور بهدف دون رد سجله إسماعيل أشرف.

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية كالتالي:

1 – بترول أسيوط 27 نقطة

2 – مصر للمقاصة 25 نقطة (من 11 مباراة)

3 – الجونة 24 نقطة

4 – لافيينا 23 نقطة

5 – النصر للتعدين 19 نقطة

6 – أسمنت أسيوط 16 نقطة

7 – الألومنيوم 15 نقطة

8 – ديروط 14 نقطة

9 – نادي ملوي 14 نقطة

10 – مركز شباب طامية 13 نقطة

11 – كيما أسوان 13 نقطة

12 – الفيوم 12 نقطة (من 11 مباراة)

13 – المنيا 10 نقاط (من 10 مباريات)

14 – تليفونات بني سويف 10 نقاط

15 – شبان قنا 9 نقاط (من 11 مباراة)

16 – المدينة المنورة 6 نقاط