أجندة يناير - مواجهات نارية تنتظر الزمالك.. القمة وفيوتشر والمحلة والاتحاد

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك والمصري

يلعب الزمالك حامل لقب الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر يناير من بينها مواجهة القمة ضد الأهلي.

مباريات الزمالك خلال شهر يناير سيكون أصعب خصم فيها محليا، فيوتشر الوصيف الحالي للدوري والاتحاد السكندري وغزل المحلة. بالإضافة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

ويحارب لاعبو الزمالك في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر يناير سيلعب الفريق في بطولتين، الدوري وكأس مصر.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الزمالك في شهر يناير.

وجاءت مباريات الفارس الأبيض على النحو التالي:-

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

الزمالك الدوري المصري كأس مصر
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