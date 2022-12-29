قائمة ريال مدريد - مودريتش وثنائي فرنسا لمواجهة بلد الوليد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وتعود منافسات الدوري الإسباني حيث يلتقي ريال مدريد بمنافسه بلد الوليد غدا الجمعة في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وعرفت القائمة تواجد لوكا مودريتش وثنائي منتخب فرنسا إدواردو كامافينجا وأورليان تشواميني على الرغم من مرور أقل من 10 أيام على مشاركتهم في كأس العالم.

وحاز منتخب كرواتيا على المركز الثالث في كأس العالم 2022، وشارك مودريتش في جميع المباريات.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أورليان تشواميني – داني سيبايوس.

الهجوم: كريم بنزيمة - إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

فيما يأتي بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.