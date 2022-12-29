تشكيل أسوان - الرمادي يُجرى تغييرين أمام المصري

أجرى أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان تغييرين في تشكيل الفريق لمواجهة المصري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي المصري مع أسوان في الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد.

ويبدأ إسلام صلاح وعماد فتحي بدلا من محمد عطوة ومحمد ناجي "جدو" اللذان شاركا في الفوز على إنبي 2-0.

وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - إسلام صلاح – أحمد كاستيلو – علي فتحي

الوسط: رافائيل إياجو – أحمد خالد – عماد فتحي – أحمد بلحاج

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

ويجلس على دكة البدلاء: خالد وليد – أحمد بلية – أحمد دحروج – عبد العزيز موسى – محمود صلاح – محمد ناجي – إسلام جمال – الحسيني سمير – ماليك إيفونا.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 11 نقطة في جدول الدوري.

يليه أسوان في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.