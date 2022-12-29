تشكيل أسوان - الرمادي يُجرى تغييرين أمام المصري

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أسوان بالفوز على إنبي

أجرى أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان تغييرين في تشكيل الفريق لمواجهة المصري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي المصري مع أسوان في الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد.

ويبدأ إسلام صلاح وعماد فتحي بدلا من محمد عطوة ومحمد ناجي "جدو" اللذان شاركا في الفوز على إنبي 2-0.

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وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - إسلام صلاح – أحمد كاستيلو – علي فتحي

الوسط: رافائيل إياجو – أحمد خالد – عماد فتحي – أحمد بلحاج

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

ويجلس على دكة البدلاء: خالد وليد – أحمد بلية – أحمد دحروج – عبد العزيز موسى – محمود صلاح – محمد ناجي – إسلام جمال – الحسيني سمير – ماليك إيفونا.

May be an image of ‎text that says '‎DIGITAL MEDIA 30 عمرو حسام 25 إسلام صلاح احمد كاستلو 4 11 ميدو مصطفى 27 علي 26 رافائيل إياجوا احمد خالد فتحي عماد 21 2 10 احمد بلحاج 14 فتحي 18 ديلسون كاموني 9 محمد حمدي زكي الإحتياطر خالد وليد احمد بليه احمد- دحروج عبدالعزيز موسى محمود -صلاح جدو إسلام جمال الحسيني سمير ماليك إيفونا‎'‎

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 11 نقطة في جدول الدوري.

يليه أسوان في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

أسوان تشكيل أسوان في الدوري الدوري المصري
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