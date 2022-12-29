تشكيل المصري - مروان حمدي وعمرو طارق أساسيان أمام أسوان

عاد مروان حمدي للتشكيل الأساسي في هجوم المصري أمام أسوان في لقاء الفريقين لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي المصري مع أسوان في الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد.

ويجاور مهاجم منتخب مصر كل من محمد عبد اللطيف "جريندو" والتونسي إلياس الجلاصي.

كما عاد عمرو طارق لقيادة دفاع الفريق رفقة عماد الدين بوبكر.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – عمرو طارق – عماد الدين بو بكر – عمرو سعداوي

الوسط: عمرو موسى – عبد الرحيم دغموم – فريد شوقي

الهجوم: محمد "جريندو" – مروان حمدي – إلياس الجلاسي

ويجلس على دكة البدلاء: عصام ثروت – محمد دبش – محمد فوزي جاد – زياد فرج – فرانك إيتوجا – محمد عنتر – أنتوني أكبوتو – أحمد شداد – أسامة الجزار.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 11 نقطة في جدول الدوري.

يليه أسوان في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.