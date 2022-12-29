تشكيل المصري - مروان حمدي وعمرو طارق أساسيان أمام أسوان

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالفوز على الإسماعيلي

عاد مروان حمدي للتشكيل الأساسي في هجوم المصري أمام أسوان في لقاء الفريقين لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي المصري مع أسوان في الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد.

ويجاور مهاجم منتخب مصر كل من محمد عبد اللطيف "جريندو" والتونسي إلياس الجلاصي.

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كما عاد عمرو طارق لقيادة دفاع الفريق رفقة عماد الدين بوبكر.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – عمرو طارق – عماد الدين بو بكر – عمرو سعداوي

الوسط: عمرو موسى – عبد الرحيم دغموم – فريد شوقي

الهجوم: محمد "جريندو" – مروان حمدي – إلياس الجلاسي

ويجلس على دكة البدلاء: عصام ثروت – محمد دبش – محمد فوزي جاد – زياد فرج – فرانك إيتوجا – محمد عنتر – أنتوني أكبوتو – أحمد شداد – أسامة الجزار.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎تشكيل مباراة المصري أمام أسوان FORMATION 27 محمود جاد عمرو طارق 23 عماد بو بكر 3 كريم العراقي 13 عمرو سعداوي 8 បប ব عمرو موسى فريد شوقي 14 الياس الجلاسي 5 عبد الرحيم دغموم 18 محمد جريندو ORGA GROUP 19 مروان حمدي SUBSTITUTIONS 28 أنتوني أكبوتو أحمد شداد زياد فرج 39 35 37 فرانك ايتوجا أسامة الجزار عصام ثروت محمد دبش 40 محمد عنتر 4 32 محمد فوزي جاد SponsoredBy ORGANI GROUP‎'‎‎

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 11 نقطة في جدول الدوري.

يليه أسوان في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

التشكيل الدوري المصري في الدوري المصري
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